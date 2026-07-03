Александр Гусев призвал свои приемные внимательнее работать с семьями участников СВО

В 2025 году чаще всего жители Воронежской области обращались в правительство региона по вопросам социальной сферы, экономики и ЖКХ. Александр Гусев отметил, что в работе приемных все активнее используют выездные форматы, видеосвязь и тематические приемы, что особенно важно для жителей отдаленных сел и пожилых людей.