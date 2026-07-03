Александр Гусев призвал свои приемные внимательнее работать с семьями участников СВО

Губернатор Александр Гусев провел ежегодный семинар-совещание с руководителями общественных приемных главы Воронежской области. Он отметил, что такие встречи помогают корректировать работу власти с обращениями жителей и быстрее решать проблемы на местах.
По словам главы региона, общественные приемные не должны восприниматься как формальная бюрократическая инстанция. Их задача — быть механизмом оперативной реакции и конкретных решений.
— За 17 лет мы выстроили результативную систему реагирования на запросы жителей, — сказал губернатор.
Глава региона подчеркнул, что руководители приемных систематизируют обращения в муниципалитетах и передают проблемы в правительственные структуры. Особое внимание, по словам главы региона, сейчас необходимо уделять участникам СВО и их семьям.
За время работы общественных приемных в муниципалитетах приняли 173 тысячи граждан. В том числе 1152 человека — на выездных приемах в сельских поселениях, еще 1601 — на тематических. Письменно через приемные поступило более 9,5 тысячи обращений.
В 2025 году чаще всего жители Воронежской области обращались в правительство региона по вопросам социальной сферы, экономики и ЖКХ. Александр Гусев отметил, что в работе приемных все активнее используют выездные форматы, видеосвязь и тематические приемы, что особенно важно для жителей отдаленных сел и пожилых людей.
На семинаре Александр Гусев вручил областные награды лучшим руководителям приемных и подведомственных учреждений. Знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью» получил Герой России Юрий Анохин. Почетными грамотами правительства области награждены Татьяна Гриценко, Наталья Кривцова и Ольга Теслюк.