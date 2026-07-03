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Народный фронт добавил в «Радар. НФ» функцию для сообщений о переливе бензина

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Народный фронт добавил в мобильное приложение «Радар. НФ» новый функционал для борьбы со спекуляциями топливом. На главной странице приложения появилась кнопка «Перелив бензина», сообщили ТАСС в президентском движении.

Источник: РИА "Новости"

С помощью новой функции пользователи смогут сообщать о случаях, когда на АЗС выкупаются подозрительно большие объемы топлива — от 500 л и более. В Народном фронте отметили, что в СМИ и социальных сетях распространяются сообщения о ситуациях, когда тысячи литров бензина переливали в бочки, после чего топливо на заправках заканчивалось, а затем его перепродавали по цене 200−300 рублей за литр.

Гражданам предлагают указывать, на какой заправке происходит перелив топлива, а также государственные номера автомобилей, участвующих в этом. Народный фронт будет направлять такую информацию в правоохранительные органы и брать разбирательство по ситуации на контроль.

«После запуска новой функции в приложении “Радар. НФ” водители смогут участвовать в предотвращении спекуляции топливом. Чтобы появилась кнопка “Перелив бензина”, нужно обновить приложение», — рассказал руководитель проекта разработки приложения «Радар. НФ» Михаил Камышев.

«Радар. НФ» — мобильное приложение, с помощью которого можно сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах, а также о деятельности диверсионно-разведывательных групп. Количество пользователей приложения превысило 3,2 млн человек. Скачать его можно в Ru Store и других источниках, подробная информация размещена на сайте Народного фронта.