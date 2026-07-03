Народный фронт добавил в «Радар. НФ» функцию для сообщений о переливе бензина

С помощью новой функции пользователи смогут сообщать о случаях, когда на АЗС выкупаются подозрительно большие объемы топлива — от 500 л и более. В Народном фронте отметили, что в СМИ и социальных сетях распространяются сообщения о ситуациях, когда тысячи литров бензина переливали в бочки, после чего топливо на заправках заканчивалось, а затем его перепродавали по цене 200−300 рублей за литр.