Глава Красноярска поручил отремонтировать подъезды к СНТ

Одной из тем стала дорога к СНТ «Солнечное-12» на правобережье. С этим вопросом к главе города обратилась красноярка Ольга Зельцер. Она рассказала, что участок проходит по сложному рельефу, требует постоянного обслуживания и нуждается в ремонте. По итогам обращения этот вопрос взяли в проработку.