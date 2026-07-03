Глава Красноярска поручил отремонтировать подъезды к СНТ

Мэр Красноярска Сергей Верещагин провёл личный приём граждан, в ходе которого обсудил вопросы, связанные с подъездными дорогами к дачным обществам, безопасностью дорожного движения и поддержкой участников специальной военной операции.
Одной из тем стала дорога к СНТ «Солнечное-12» на правобережье. С этим вопросом к главе города обратилась красноярка Ольга Зельцер. Она рассказала, что участок проходит по сложному рельефу, требует постоянного обслуживания и нуждается в ремонте. По итогам обращения этот вопрос взяли в проработку.
Также Сергей Верещагин поручил профильным службам оценить состояние подъезда к участкам многодетных семей в СНТ «Цветущий лог» и принять необходимые решения.
Во время приёма рассмотрели и вопросы развития микрорайона Кразовский. В частности, власти изучат возможность размещения остановки для школьного автобуса, а также повышения безопасности дорожного движения за счёт установки искусственных неровностей.
Отдельно обсудили поддержку участников СВО. Один из бойцов рассказал, что для выполнения задач на передовой необходим автомобиль.
«Решим. Поддержку нашим землякам на фронт отправляем регулярно, обязательно продолжим», — высказался относительно ситуации у себя в телеграм-канале Сергей Верещагин.
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