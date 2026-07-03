Стало известно, в каких районах Нижегородской области обитают рыси

Более 600 рысей проживают в Нижегородской области в 2026 году. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
На протяжении последних пяти лет численность рыси в Нижегородской области стабильно растет. Это связывают с увеличением популяции зайцев и косуль, которые являются основными кормовыми видами.
Так, если в 2022 году в регионе насчитывалось 339 рысей, то к 2026 году их стало уже 625. Большинство особей обитают в лесных массивах Варнавинского (96), Сокольского (51) и Шахунского (45) округов. Также животных фиксируют в Семеновском (44), Уренском (32) и Воскресенском (31) районах.
Единичные особи встречаются и в междуречье Волги и Оки. А на Юге их можно увидеть около рек Кудьма, Сережа и Мокша. В Предволжье больше всего рысей обитают в Выксе — 40 особей. В Навашинском и Бутурлинском округах проживают по 28 рысей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что у рыжих кенгуру из нижегородского зоопарка «Лимпопо» появился новый вольер.