Стало известно, в каких районах Нижегородской области обитают рыси

Единичные особи встречаются и в междуречье Волги и Оки. А на Юге их можно увидеть около рек Кудьма, Сережа и Мокша. В Предволжье больше всего рысей обитают в Выксе — 40 особей. В Навашинском и Бутурлинском округах проживают по 28 рысей.