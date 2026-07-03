В Калининградской области стало ещё на 122 молодых врача больше — БФУ

Другая выпускница, Екатерина Романова, признаётся, что в выборе пути не сомневалась ни дня. «Еще моя прабабушка часто говорила: “Вырастешь — станешь доктором, будешь нас лечить”, — улыбается девушка. — Со временем я поняла, что врач — это призвание… С третьего по шестой курс работала медсестрой, проходила практику в реанимации. Путь был непростым, но я с благодарностью вспоминаю и университет, и преподавателей!».