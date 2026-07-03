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Рособрнадзор назвал типичные ошибки участников ЕГЭ по базовой математике

Рособрнадзор назвал типичные ошибки участников ЕГЭ по математике базового уровня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Типичные ошибки участников ЕГЭ-2026 по математике базового уровня связаны с недостаточным уровнем понимания условия при чтении задания, вычислительными ошибками, а также с недостаточной развитостью наглядных геометрических представлений, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.

«Типичные ошибки участников (экзамена по математике базового уровня — ред.) традиционно связаны с недостаточным уровнем понимания условия при чтении задания, вычислительными ошибками, а также недостаточной развитостью наглядных геометрических представлений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в основной день экзамен по математике базового уровня сдавали около 319 тысяч человек, что на 9,8 тысячи меньше, чем в 2025 году.