В Совфеде прокомментировали атаку ВСУ на пассажирский автобус

«Я думаю, что это пакостный ответ террористического киевского режима на то, как мы наносили удар по Киеву, по другим стратегическим объектам на Украине. Но мы били по военным объектам. А они до военных объектов не дотягиваются», — заявил Джабаров.
Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что беспилотники ВСУ целенаправленно преследуют гражданские цели. «Такая гадость, как дроны, напичканные взрывчатыми веществами, гоняются за автобусами, за мирными жителями и наносят серьезный ущерб», — добавил сенатор.
Он выразил уверенность, что чем активнее и мощнее будут наступательные действия российской армии, тем скорее удастся завершить конфликт. Джабаров подчеркнул, что текущий режим на Украине не сможет долго противостоять такому напору. Попытки противника отвечать на наступление террористическими методами он назвал бесполезными потугами, которые обречены на провал.
Напомним, 2 июля ВСУ атаковали с помощью дрона туристический автобус, следовавший по маршруту Минск — Анапа. Атака случилась на таможенном переходе «Красный камень». В салоне в тот момент находились 14 человек. В результате происшествия пострадали три человека: два водителя и один пассажир.