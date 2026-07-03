Стало известно состояние главы района Курской области после подрыва авто

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщил, что Главное управление СКР России возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) по факту подрыва автомобиля с чиновниками из Рыльского района. По версии следствия, сегодня утром машина была подорвана на взрывном устройстве ВСУ, которое было активировано дистанционно с помощью беспилотника. В результате ранения получили сам глава района, сидевший за рулем директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, а также начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС местной администрации, стоявшие на крыльце близлежащего здания.