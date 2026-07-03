Стало известно состояние главы района Курской области после подрыва авто

Состояние главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука оценивается как средней степени тяжести, при этом «ближе к тяжелому». Об этом 3 июля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава РФ Александра Попова. Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района сегодня подорвался на мине. Взрывное устройство сработало дистанционно.
По информации ТАСС, двое пострадавших получили легкие ранения, еще один доставлен в медучреждение. Александр Попов отметил, что все они «находятся на контроле» ФЦМК, федерального и регионального министерств здравоохранения, а также «получают всю терапию».
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщил, что Главное управление СКР России возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) по факту подрыва автомобиля с чиновниками из Рыльского района. По версии следствия, сегодня утром машина была подорвана на взрывном устройстве ВСУ, которое было активировано дистанционно с помощью беспилотника. В результате ранения получили сам глава района, сидевший за рулем директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, а также начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС местной администрации, стоявшие на крыльце близлежащего здания.
На месте происшествия работают оперативные службы. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.