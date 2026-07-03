Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Всеволожском районе медики приняли роды в машине скорой помощи

Во Всеволожском районе Ленинградской области бригада скорой медицинской помощи приняла роды прямо в автомобиле по пути в родильный дом. Об этом сообщили в региональной службе скорой помощи.

Источник: Коммерсантъ

Вызов поступил к беременной женщине, у которой схватки происходили с интервалом в пять минут. Во время поездки пациентка рассказала медикам, что ее предыдущий ребенок также появился на свет в машине скорой помощи.

По дороге родовая деятельность стремительно усилилась. Фельдшеры подготовили необходимое оборудование и приняли роды. Спустя несколько секунд после появления головки на свет родился мальчик, который сразу закричал.

После рождения медики обработали пуповину, провели первичный осмотр новорожденного и необходимые гигиенические процедуры. По прибытии в родильный дом мать и ребенка передали дежурным врачам.

Для всех членов бригады эти роды стали первыми в профессиональной практике.