Пермская компания в области защиты информации снизила выручку

Пермское ООО «Центр “Региональные информационные системы”» обнародовало финансовые результаты за 2025 год. Как следует из Rusprofile, чистая прибыль компании увеличилась на 3% со 126 млн до 130,2 млн руб. Выручка, напротив, снизилась на 13%. Если в 2024 году этот показатель соответствовал 280,9 млн руб., то в 2025-м — 243,8 млн руб. При этом снизились краткосрочные обязательства Центра: с 72,1 млн до 63,7 млн руб.