Под Волгоградом осудили капитана судна «Крым» за пьяное ЧП с погибшим пассажиром

В Волгоградской области судоводитель получил пять с половиной лет колонии за гибель пассажира моторной лодки «Крым» в мае 2025 года. Калачевский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, сообщает Южная транспортная прокуратура. Во время ЧП капитан лодки был пьян.
В тот день пьяный 36-летний мужчина катал компанию по реке Карповка в Калачевском районе. На одном из поворотов он на большой скорости перевернул лодку. Пассажиры оказались в воде, один из них — 45-летний мужчина — утонул. Всего на борту находились четыре человека. Дело расследовали в СК на транспорте.
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