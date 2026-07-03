Под Волгоградом осудили капитана судна «Крым» за пьяное ЧП с погибшим пассажиром

В тот день пьяный 36-летний мужчина катал компанию по реке Карповка в Калачевском районе. На одном из поворотов он на большой скорости перевернул лодку. Пассажиры оказались в воде, один из них — 45-летний мужчина — утонул. Всего на борту находились четыре человека. Дело расследовали в СК на транспорте.