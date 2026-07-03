В Октябрьском районе Красноярска вывезли более 4 тысяч кубометров мусора со свалок

С начала года к административной ответственности привлекли более 340 граждан. Сумма штрафов по нарушениям, которые выявила интеллектуальная система, превысила 1 млн рублей. Сообщить о незаконном складировании мусора можно через платформу обратной связи на «Госуслугах» или через «Виртуальную приемную» на сайте администрации Красноярска. К обращению нужно приложить фото нарушения и номер машины.