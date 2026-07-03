В Октябрьском районе Красноярска вывезли более 4 тысяч кубометров мусора со свалок

В Октябрьском районе Красноярска с начала года ликвидировали 137 стихийных свалок. Общий объем вывезенного мусора составил 4150 кубометров. Об этом сообщили в администрации города.
Этим летом полностью убрали захламление на улице Камчатской, 15. Об этой проблеме жители ранее рассказали на открытой встрече с главой Красноярска Сергеем Верещагиным. Работа продолжается регулярно. Только на этой неделе подрядчики вывезли 450 кубометров мусора с улиц Софьи Ковалевской, 4, Маерчака, 109, Цимлянской, 75б, а также с проспекта Свободный, 75.
В администрации района отмечают, что большинство свалок появляется в частном секторе. Чаще всего это строительные отходы, крупногабаритный и бытовой мусор. Среди проблемных участков остаются улицы Днепропетровская, Лесная, Лесопитомник, Партизанская, Пировская и Бугачево.
Для борьбы с незаконным сбросом отходов в районе используют систему «умного видеонаблюдения». Камеры с искусственным интеллектом и голосовым оповещением сейчас работают на 18 площадках для ТКО. В ближайшее время оборудование планируют установить еще в нескольких местах.
«Работу по ликвидации свалок проводим системно: обустраиваем новые площадки ТКО, укрепляем уже существующие. Пресекаем незаконный сброс с помощью камер. В этом году у нас в планах реконструировать и построить на территории района 134 мусорные площадки», — рассказала и. о. руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина.
С начала года к административной ответственности привлекли более 340 граждан. Сумма штрафов по нарушениям, которые выявила интеллектуальная система, превысила 1 млн рублей. Сообщить о незаконном складировании мусора можно через платформу обратной связи на «Госуслугах» или через «Виртуальную приемную» на сайте администрации Красноярска. К обращению нужно приложить фото нарушения и номер машины.
За создание свалок в необорудованных местах гражданам грозит штраф до 4 тыс. рублей, юридическим лицам — до 100 тыс. рублей.