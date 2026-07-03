Маршрут выходного дня: от фильмов до гонок

В эти выходные в Нижнем Новгороде пройдет кино-фестиваль «Горький Fest». В этом году центральной темой станет путешествие во времени, а символом выступит машина времени, которая объединит все программы и станет поводом для разговора о прошлом, настоящем и будущем. Помимо конкурсных показов, гостей ждут образовательная программа в академии «Маяк», внеконкурсные показы, включая подборку «Горькая десятка», ретроспективу фильмов с участием Евстигнеева, фильм о путешествиях во времени и проект «Голос Горького».