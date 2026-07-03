Маршрут выходного дня: от фильмов до гонок

Первые июльские выходные порадуют нижегородцев и гостей города яркими спектаклями и новыми выставками. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных событиях этого уикенда.
В эти выходные в Нижнем Новгороде пройдет кино-фестиваль «Горький Fest». В этом году центральной темой станет путешествие во времени, а символом выступит машина времени, которая объединит все программы и станет поводом для разговора о прошлом, настоящем и будущем. Помимо конкурсных показов, гостей ждут образовательная программа в академии «Маяк», внеконкурсные показы, включая подборку «Горькая десятка», ретроспективу фильмов с участием Евстигнеева, фильм о путешествиях во времени и проект «Голос Горького».
16+В эти выходные на Нижегородском кольце пройдет этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) — самого масштабного и престижного автоспортивного турнира в стране.
Болельщики станут свидетелями увлекательных сражений на трассе, а также смогут с головой погрузиться в гоночную тему благодаря целому набору придуманных организаторами активностей. В спортивной программе уикенда — соревнования автомобилей пяти разных категорий.
6+В эти выходные в кинотеатре «Орлёнок» покажут фильм «Клео от 5 до 7».
Молодая певица Клео, терзаемая смутными предчувствиями о своем будущем, идёт к гадалке, и, хотя зловещее предсказание пытаются скрыть, девушка окончательно теряет душевный покой. Бродя по городу, заходя в кафе и встречаясь с подругой, Клео знакомится с молодым солдатом, который гуляет по парку, прощаясь с мирной жизнью перед отъездом на войну. Их случайная встреча перерастает во что-то большее, что помогает обоим взглянуть на жизнь иначе.
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Экспозиция посвящена искусству золотного шитья — древнему народному промыслу. Она уже имела оглушительный успех в Царском Селе: за три месяца в Екатерининском дворце её посетили более 150 тысяч человек. Нижний Новгород стал первым регионом, принимающим передвижную экспозицию.
6+4 июля в сквере Свердлова в рамках музыкального мультижанрового фестиваля «Столица закатов» состоится тематический «Арт-пикник».
Фестиваль, вдохновлённый атмосферой Нижнего Новгорода, предоставит возможность познакомиться с местными брендами, погрузиться в искусство и стать частью творческого сообщества города. Для гостей организована насыщенная программа, включающая музыкальное сопровождение, интерактивы, творческие мастер-классы, лекции и большой маркет.
0+5 июня в «МТС Live Холл (ex. Юпитер)» пройдёт спектакль «Всё сначала» с Андреем Ильиным и Марией Порошиной в главных ролях.
Жизнь не стоит на месте, и в наше время женщины уже не сидят дома за вязанием и пяльцами и ждут у окошка своих мужей. Наш век — это век женщин способных вершить судьбы и править миром. В тени таких женщин мужская сила и лоск блекнет, тускнеет.
Это история о том, что всё можно вернуть, начать с начала: вновь стать успешным, привлекательными обрести любовь.
12+5 июля в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут спектакль «Зальцбург: Мария Стюарт».
Спектакль Ульриха Раше отбрасывает всю историческую пышность английского двора, чтобы сосредоточиться на первобытном конфликте двух женщин посредством поразительно минималистичной, но глубоко символичной сценографии. На пустой чёрной сцене доминируют два массивных вращающихся круга — «колёса фортуны»: сама судьба буквально держит персонажей в вечном движении и одновременно — в обоюдной изоляции. И неотступной мрачной тенью за каждой из королев шелестит кордебалет Зальцбургской экспериментальной академии танца.
16+JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2a3ZpZGVvLnJ1JTJGdmlkZW9fZXh0LnBocCUzRm9pZCUzRC0zMTI3OTIzOCUyNmlkJTNENDU2MjQwNDc2JTI2aGFzaCUzRDJlMzhmMjMzOGJmNjBlNWIlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjEwMCUyNSUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjU1MCUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRCUyMjElMjIlMjBzdHlsZSUzRCUyMmJhY2tncm91bmQtY29sb3IlM0ElMjAlMjMwMDAlMjIlMjBhbGxvdyUzRCUyMmF1dG9wbGF5JTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZnVsbHNjcmVlbiUzQiUyMHBpY3R1cmUtaW4tcGljdHVyZSUyMiUzRSUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ≡