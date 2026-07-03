«Горький fest» откроют знаменитости в Нижнем Новгороде 3 июля

В Нижнем Новгороде 3 июля стартует юбилейный, десятый по счёту фестиваль нового российского кино «Горький fest» (16+). Как проинформировали организаторы, мероприятие продлится до 10 июля включительно.
Открытие фестиваля будет насыщенным и зрелищным. Традиционным началом станет проход звёзд по красной дорожке — он запланирован на 18:00 возле театра драмы. Посещение этой части программы доступно всем желающим: вход свободный, регистрация не требуется.
Имена участников торжественного дефиле пока держатся в секрете — организаторы намеренно сохраняют элемент неожиданности. Тем не менее высока вероятность присутствия ключевых фигур индустрии: президента фестиваля, народного артиста России Михаила Пореченкова, а также членов жюри — режиссёра Александра Велединского, продюсера Сабины Еремеевой, оператора Екатерины Смолиной, композитора Антона Силаева и киножурналиста Ивана Кудрявцева.
В 20:00 в зале театра драмы пройдёт официальная церемония открытия — доступ на неё строго по пригласительным билетам. Кульминацией вечера станет показ фильма-открытия «На деревню дедушке 2» режиссёра Владимира Котта.
В картине снялись Юрий Стоянов, Фёдор Добронравов, Ингрид Олеринская и Александр Ильин. Сеанс начнётся в 21:10; фильм можно посмотреть бесплатно, но потребуется заранее пройти регистрацию.
Ранее конкурсную программу юбилейного «Горький fest» объявили в Нижнем Новгороде.