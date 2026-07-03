На Дону открыли приём заявок в молодёжное правительство XII созыва

В Ростовской области стартовал приём заявок на конкурс по формированию молодёжного правительства региона XII созыва. Об этом сообщила пресс‑служба донского правительства.
Молодёжное правительство — это постоянно действующий экспертный совет при правительстве области, который работает на общественных началах. В его задачи входит вовлечение молодёжи в общественно‑политическую жизнь региона и формирование кадрового резерва, а деятельность объединяет просветительские, проектные и аналитические направления.
По словам председателя комитета по молодёжной политике Олега Отрокова, команда Ростовской области входит в топ‑5 молодёжных правительств России и лидирует в Южном федеральном округе. Участие в совете помогает молодым людям развивать компетенции, прорабатывать собственные проекты и лучше понимать, как устроена работа исполнительных органов власти.
К участию в конкурсе приглашаются граждане РФ в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие или обучающиеся в Ростовской области. Заявки могут подать члены молодёжных администраций, органов самоуправления, общественных организаций, а также социально активные молодёжные лидеры.
Подать заявку необходимо до 17 июля.
Победители войдут в состав молодёжного экспертного совета, смогут изучить изнутри работу профильных министерств, пройти стажировку, а в перспективе — попасть в кадровый резерв и трудоустроиться на государственную службу.