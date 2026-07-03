На Дону открыли приём заявок в молодёжное правительство XII созыва

Молодёжное правительство — это постоянно действующий экспертный совет при правительстве области, который работает на общественных началах. В его задачи входит вовлечение молодёжи в общественно‑политическую жизнь региона и формирование кадрового резерва, а деятельность объединяет просветительские, проектные и аналитические направления.