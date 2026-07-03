Чат поддержки стал доступен семьям нижегородцев-участников СВО

Вступив в сообщество, гражданин может получить медицинскую и психологическую поддержку для себя и своей семьи. Помощь доступна круглосуточно для жителей всех регионов России, в сообществе помогут абсолютно бесплатно. За безопасность и конфиденциальность также можно не беспокоиться — все происходит анонимно, персональные данные не требуются. В сообщество уже вступило более 25 тысяч человек.