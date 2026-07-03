Послания из прошлого получили на торжественной церемонии выпускники БФУ в Калининграде

Студенты БФУ, окончившие обучение в этом году, получили письма, которые написали самим себе ещё первокурсниками. Традиционная акция приурочена к торжественной церемонии вручения дипломов, которая проходит в Калининграде в пятницу, 3 июля, сообщается на сайте университета.