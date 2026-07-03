Шесть школ отремонтируют в Нижнем Новгороде к началу учебного года

Капитальный ремонт проведут в шести школах Нижнего Новгорода до конца лета. Об этом сообщает мэр города Юрий Шалабаев.
Во втором корпусе школы № 123 на улице Гвоздильной сейчас проводят полноценный капитальный ремонт, которого в здании с 90-летней историей никогда не было.
— Сейчас там обновляется практически всё, от старого здания останутся только несущие стены, остальное будет новым — фасад, кровля, система отопления, электрика, все кабинеты, актовый, спортивный и обеденный залы и другое. На данный момент выполнена треть от общего объёма работ, — сказал мэр Нижнего Новгорода.
Уже к началу нового учебного года в здании должны появиться современные образовательные пространства с передовым оборудованием. В корпусе будут учиться 350 ребят из начальных классов.
К 1 сентября основательно отремонтируют школы №№ 48, 76, 93, а также Большемокринскую школу и школу № 1 в Кстовском районе.
Кроме того, в этом году ремонт планируют провести в Вязовской школе и школе № 5 в Кстове. В других школах города такие работы проведут по потребности.