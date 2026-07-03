Шесть школ отремонтируют в Нижнем Новгороде к началу учебного года

— Сейчас там обновляется практически всё, от старого здания останутся только несущие стены, остальное будет новым — фасад, кровля, система отопления, электрика, все кабинеты, актовый, спортивный и обеденный залы и другое. На данный момент выполнена треть от общего объёма работ, — сказал мэр Нижнего Новгорода.