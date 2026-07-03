«Этот маленький рай»: в КОИХМ открылась выставка, посвященная 80-летию области

Выставка получилась большая, разнообразная, но при этом какая-то домашняя, теплая. И не случайно ее назвали «История любви». «Это естественно — любить свою Родину, свою малую родину, — заметил в своем выступлении на церемонии открытия выставки руководитель Духовно-просветительского центра Калининградской епархии протоиерей Георгий Урбанович. — Но люди, которые приезжают к нам в качестве гостей, туристов, неизменно отмечают, что калининградцы как-то по-особенному любят свой город, свою область… У нас это более концентрированно. Если сравнивать любовь с громкостью, то она у нас включена на полную. Это, видимо, связано с особенностями региона — мы все здесь в каком-то поколении приехавшие… И происходит постепенное “влюбление”, которое идет по нарастающей. Я и о себе говорю, и о тех людях, с которыми я общаюсь. Как будто всё уже знаю, всё объехал, всё понятно. Но нет! Не до конца еще влюбился!».