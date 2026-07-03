«Этот маленький рай»: в КОИХМ открылась выставка, посвященная 80-летию области

В четверг, 2 июля, в Калининградском областном историко-художественном музее открылась масштабная выставка «Калининградская область. История любви» (6+), посвященная 80-летию региона. Корреспонденты «Нового Калининграда» вместе с остальными посетителями, окунувшись в атмосферу 50−70-х годов прошлого века, попили березового сока в советской ретролавке, побывали дома у первых переселенцев, удивились тому, что «не вылетела птичка» из старинного аппарата в фотоателье, и едва не купили синий вельветовый костюм у фарцовщика.
В полдень у Историко-художественного музея вовсю кипела ретрожизнь. В мини-лавке шла активная имитация торговли ходовым товаром — от рыбных консервов до тройного одеколона. Продавец в белом накрахмаленном фартучке и в массивных бусах из крупных шаров с жаром призывала «покупать бакалею» и заверяла, что весь товар «свеженький и по ГОСТу». Желающим наливали березовый сок из трехлитровой банки. Причем бесплатно. Ну, а что делать? Советских денег всё равно никто с собой не прихватил.
Рядом с торговой точкой под советские хиты (или, как тогда говорили, шлягеры) танцевали дамы в кремпленовых нарядах. «Очень жарко, — призналась одна из них. — Но что делать? Наши родители ходили в такой одежде — и ничего!».
Как выяснилось, настроение 60−70-х годов создавали местные актеры, снимающиеся в массовках разного рода фильмов и сериалов, которые в изобилии создаются сейчас на территории Калининградской области. Александра Пряхина не только принимает участие в съемках, но и предоставляет реквизит — одежду, которая была в ходу полвека и больше назад. «Это яркая, необычная мода, — считает она. — Но, конечно, не очень удобная порой. Смотришь, например, сцену с дискотекой из фильма “Афоня” (16+) и думаешь: “Как же они выживали в этих нейлоновых нарядах!” И вот теперь мы пытаемся!».
Весьма правдоподобно изображавший фарцовщика актер Александр Шатунов пытался сбыть импортный вельветовый костюм. Хорошая фирменная вещь. Но советское время я бы её, наверное, не купил. В ней ты будешь выглядеть как стиляга. Дружинникам и милиции на глаза в таком виде лучше не попадаться…
Что касается самой выставки, то на ней было представлено около тысячи самых разнообразных экспонатов. Это предметы быта, фотографии, документы, личные реликвии, среди которых награды за трудовые и общественные успехи. В частности, можно было увидеть «Хрустального пеликана», которого получил калининградский учитель Владимир Морар в 2000 году как победитель Всероссийского конкурса «Учитель года», и золотую медаль регионального министра спорта Натальи Ищенко, завоеванную 14 лет назад на Олимпийских играх в Лондоне.
Начиналась же выставка, как и наш город, с военной комендатуры. В образе первого коменданта Кёнигсберга Михаила Смирнова предстал системный администратор музея Александр Корыто. «Я вживался в образ 18 часов», — признался он корреспонденту «Нового Калининграда». Александр, то есть Михаил Смирнов, встречая первых почетных гостей выставки, вручил «Переселенческий билет № 1» депутату Госдумы Марине Оргеевой. Почему именно ей? «Такой поступил приказ, — прокомментировал он. — А мы люди военные, приказы не обсуждаем».
А вот Борис Долговицкий в свой образ не вживался. Он изображал самого себя — работника фотоателье на Фрунзе, 6, где проработал сорок лет. На выставке он также представлял богатую коллекцию старинных фотоаппаратов, которые начал собирать его отец — Ефим Савельевич. На мощной треноге стоял один из них — массивная камера-гармошка. «Шикарный немецкий аппарат Mentor-Panorama», — пояснил фотограф. Обычно ждешь, что из такой камеры в какой-то момент «вылетит птичка». На этот раз не вылетела. Может быть, мы просто не заметили…
А вот старую рыбацкую лодку не заметить было трудно. «Её нашли в районе поселка Матросово еще в 1990-е годы, — рассказал старший научный сотрудник сектора истории КОИХМ Александр Макарычев. — Это примерно 50-е годы. На таких первые рыбаки выходили в залив». Сейчас эта лодка олицетворяет собой начало мирного труда на новой земле. Прямо с «пирса» можно было заглянуть в гости к первым переселенцам. На выставке есть небольшое разделенное надвое пространство, где с одной стороны воссоздана кухня 40−50-х годов, а с другой — более позднего времени, уже с холодильником «ЗИЛ» и простенькой газовой плитой. Посетители постарше не без удовольствия узнавали предметы быта из своего детства и юности.
В экспозиции представлено и много интересных документов. Директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков обратил внимание на тот, из которого следует, что изначально Кёнигсберг планировалось переименовать в Балтийск, а область назвать Балтийской. Вроде бы известный факт, но когда видишь официальную бумагу с печатями, как-то отчетливее понимаешь, что всё могло повернуться по-другому. Но случилось так, как случилось.
4 июля 1946 года Кёнигсбергская область была переименована в Калининградскую. И в этот же день, в 00:01, родился первый калининградец — Александр Анатольевич Дорофеев. Его мама, Ирина Александровна, как рассказали в музее, рожала при свете фар машины, так как электричества в больнице на тот момент не было. Отец первого калининградца — Анатолий Васильевич Дорофеев — Герой России, участник штурма Кёнигсберга. В апреле 1945 года батальон под его командованием первым переправился через пролив Зеетиф (Балтийский пролив) и захватил важный участок земли на косе Фрише-Нерунг (Балтийская коса). Это помогло советским войскам победить крупную группировку врага. Александр пошел по стопам отца и тоже выбрал карьеру военного — служил в Чехословакии и ГДР, занимал должности начальника штаба полка в Калининграде, заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. Сейчас он живет в Майкопе.
Выставка получилась большая, разнообразная, но при этом какая-то домашняя, теплая. И не случайно ее назвали «История любви». «Это естественно — любить свою Родину, свою малую родину, — заметил в своем выступлении на церемонии открытия выставки руководитель Духовно-просветительского центра Калининградской епархии протоиерей Георгий Урбанович. — Но люди, которые приезжают к нам в качестве гостей, туристов, неизменно отмечают, что калининградцы как-то по-особенному любят свой город, свою область… У нас это более концентрированно. Если сравнивать любовь с громкостью, то она у нас включена на полную. Это, видимо, связано с особенностями региона — мы все здесь в каком-то поколении приехавшие… И происходит постепенное “влюбление”, которое идет по нарастающей. Я и о себе говорю, и о тех людях, с которыми я общаюсь. Как будто всё уже знаю, всё объехал, всё понятно. Но нет! Не до конца еще влюбился!».
Выставка, по словам Георгия Урбановича, призвана напомнить нам всем, с чего всё начиналось, как было непросто первым переселенцам, которые приехали на буквально выжженную войной землю. «Но они не разбежались, не уехали, остались, всё восстановили, подарив нам этот маленький рай. Если можно говорить о земном рае, то Калининградская область подходит под это определение», — высказал уверенность он.
«Экспозиция будет жить и пополняться, потому что она будет работать в ближайшие годы — вплоть до следующего юбилея области, — заверила директор КОИХМ Екатерина Манюк. — Эта выставка — признание в любви к области, к малой родине, к семьям и родным».
Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».