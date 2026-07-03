Красноярский пауэрлифтер Иван Титов стал двукратным чемпионом Европы

Спортсмен из Красноярского края Иван Титов завоевал 2 золотые медали на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
Соревнования проходят в турецком городе Мерсин. За звание сильнейших борются более 50 атлетов из 5 стран. Иван Титов выступает за региональный Центр адаптивного спорта. Он стал победителем в троеборье в весовой категории до 90 кг.
В сумме спортсмен поднял 580 кг: 195 кг в приседе, 150 кг в жиме лежа и 235 кг в тяге. Второе и третье места в этой весовой категории заняли представители Турции. Еще одну золотую медаль Иван Титов получил в дисциплине «жим лежа», где его результат также стал лучшим.
Напомним, в октябре 2025 года спортсмен уже становился чемпионом мира по пара-пауэрлифтингу. Те соревнования также проходили в Мерсине, тогда красноярец выступал в весовой категории до 82,5 кг.