Красноярский пауэрлифтер Иван Титов стал двукратным чемпионом Европы

В сумме спортсмен поднял 580 кг: 195 кг в приседе, 150 кг в жиме лежа и 235 кг в тяге. Второе и третье места в этой весовой категории заняли представители Турции. Еще одну золотую медаль Иван Титов получил в дисциплине «жим лежа», где его результат также стал лучшим.