«Звонче дымковской»: история жбанниковской игрушки из Городецкого края

Жбанниковская игрушка — это искусство превращения цельного куска глины в звонкий и красивый инструмент. К сожалению, промысел сейчас переживает не лучшие времена. О том, как рождалась игрушка, как она звучит и что сегодня с ней происходит, мы поговорили с Надеждой Калминой — педагогом, гончаром и хранительницей традиций, которая посвятила ремеслу не один десяток лет.
Фото: Надежда Калмина.
Тысячелетний промысел.
Жбанниковская глиняная игрушка-свистулька — один из самых звонких промыслов Нижегородской области. Он возник в деревнях Жбанниково, Рыжухино и Ромпино Городецкого округа, но центром промысла стало именно Жбанниково. Фигурки животных на трех ножках лепили из глины — ее в этих краях всегда было в избытке, как и талантливых гончаров.
Гончарное мастерство в нижегородских селах всегда шло рука об руку с изготовлением игрушек-свистулек. Поначалу их лепили из глины, которая оставалась после горшков и крынок. Но со временем, когда появились готовые яркие краски, невзрачные фигурки заиграли по-новому — и промысел отделился от гончарного.
Когда точно появилась игрушка, неизвестно, но в Городце их находили в слоях 12−13 веков. Так что этот промысел может претендовать на один из самых древних в Городецком крае.
«Жбанниковская игрушка появилась очень давно. У меня дома есть экземпляр, которому больше ста лет — мне его подарили около 35 лет назад. Тот мастер был потомственным, из села Смиркино», — говорит Надежда Калмина. Фото: Надежда Калмина.
Чудо из комка глины.
У жбанниковской игрушки есть свои особенные черты. Классические фигурки — конь, олень, баран, петух, корова или фантастическая птица — всегда имеют пирамидальную форму и три опоры: две ножки и хвостик. Позже мастера стали делать фигурки покрупнее и на четырех опорах. Но главное отличие — игрушку всегда лепят из цельного комка глины, без налепных деталей. Внутри она полая, с одним или двумя отверстиями для свиста.
«Если делаю крупную игрушку, могу сделать два-три отверстия — чтобы звук был более “художественным”, с мелодией. У той самой вековой свистульки звук просто пронзительный», — говорит мастерица.
Звучание зависит от многих факторов: размера игрушки, толщины стенок, качества обработки внутренней полости и, конечно, обжига — температуры и времени в печи. Если внутри все гладко — свист будет звонким. Если плохо загладили — звук уже не тот.
В древности свистульку только обжигали. А красить начали только в к 20 веку. Традиционно жбанниковскую игрушку расписывали двумя способами. Первый, самый древний — это «тычок», или примакивание. Мастера брали кусочек ткани, скручивали рулетиком, обмакивали в краску и наносили пятнышки. Использовали натуральные красители: сажу или сушеную чернику для черного цвета, зверобой — для красного и желтого. Иногда игрушку красили в один цвет, а сверху рядами ставили отпечатки: белые, зеленые, красные. Отдельные детали — рога, уши, копытца, гребешки — мастера серебрили алюминиевым порошком.
«Сейчас, если я леплю что-то крупное для выставок, могу расписать городецким цветком. Но простую, классическую свистульку всегда украшаю традиционными пятнышками — так правильнее», — объясняет Надежда Калмина.
Фото: Надежда Калмина.
Каждый приносил в промысел что-то свое. Например, народный мастер России и член союза художников Прасковья Смирнова лепила игрушки по подобию работ своих предков. Это были коровы, барашки, петушки и лошади без обозначения глаз, расписанные пятнышками. А вот ее сын, Константин Тимофеев, стремился к необычному. Например, он придумал свистульки в виде всадника на коне и полкана (полуконя-получеловека) с гармонью.
Жбанниковская и дымковская игрушка — отличия.
Жбанниковскую игрушку нередко сравнивают с дымковской, но у этих промыслов есть кардинальные отличия.
«Дымковская игрушка — это дамы, кавалеры, целые сюжеты, множество налепных деталей. А наша — всегда свистулька, только звери и птицы, цельный кусок, полая внутри. Это не просто фигурка, а музыкальный инструмент. Они чем-то похожи, но наши всегда проще, строже и — звонче», — пояснила Надежда Калмина.
В давние времена глиняной игрушке придавали тотемный смысл, она часто служила оберегом. Рог изобилия символизировал плодородие и благополучие, олень с золотыми рогами — удачу в охоте, петушок с золотым гребешком — семейное счастье. Эти образы созвучны героям устного народного фольклора. Но изначально, по словам Надежды Калминой, игрушка была просто детской забавой:
«В деревнях жили бедно, игрушек не было. Оставались обрезки глины от горшков и плошек — вот и лепили детям свистульки. Но были и поверья: свистом отгоняли злых духов, зазывали весну», — рассказала мастерица.
Фото: Надежда Калмина.
Взлеты и падения жбанниковской игрушки.
На протяжении своей истории жбанниковский промысел переживал разные этапы. Подъем пришелся на времена НЭПа и предвоенные годы. Даже в страшные сороковые мастера не бросали ремесло и лепили свистульки.
В 1980-е годы, когда Надежда начинала работать на фабрике, игрушки приносили целыми корзинами.
«Одна бабулечка из деревни приносила нам свистульки, и мы их расписывали уже городецкими цветочками. Тогда использовали масляные краски — сохли они долго. А в конце 80-х появились темперные краски», — вспоминает Надежда Калмина.
Сегодня состояние промысла плачевное. Мастеров осталось очень мало. Сейчас многих талантливых умельцев, которые занимались промыслом всю жизнь, уже нет с нами. Однако промысел не забывают: в Губернском колледже открыли отделение декоративно-прикладного искусства — учат городецкой росписи, гончарному делу. Есть и дисциплина по жбанниковской игрушке.
Надежда Калмина отмечает, что история циклична: в начале XX века жбанниковскую игрушку почти не знали, потом она расцвела, затем снова упадок. Сейчас идет очередная попытка возрождения.
Промысел сегодня держится на энтузиастах, старых мастерах и единицах молодых, которые не дают ему исчезнуть. 18 июля эти профессионалы соберутся на фестивале «Мастера Золотого кольца». Там можно будет своими глазами увидеть небольшие музыкальные игрушки из глины, которые проделали долгий путь в истории и продолжают славить Городецкий район.