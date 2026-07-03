«Звонче дымковской»: история жбанниковской игрушки из Городецкого края

Жбанниковская игрушка — это искусство превращения цельного куска глины в звонкий и красивый инструмент. К сожалению, промысел сейчас переживает не лучшие времена. О том, как рождалась игрушка, как она звучит и что сегодня с ней происходит, мы поговорили с Надеждой Калминой — педагогом, гончаром и хранительницей традиций, которая посвятила ремеслу не один десяток лет.