«Молвест» инвестирует 13 млрд рублей в расширение воронежского производства

Группа компаний «Молвест» планирует вложить около 13 млрд руб. в расширение производственных мощностей, развитие глубокой переработки молока и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью в Воронежской области до 2028 года. Об этом сообщили в правительстве региона.
Информация прозвучала во время визита губернатора Александра Гусева на головное предприятие компании вместе с основателем ГК «Молвест», депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым и гендиректором Анатолием Лосевым. Сейчас на заводе перерабатывают более 600 т молока в сутки, выпускают свыше 200 видов продукции, внедряют роботизированные технологии и развивают собственные научные исследования.
По данным Rusprofile, основное юрлицо холдинга «Молвест» — ПАО «Молочный комбинат “Воронежский”» — работает с 1992 года и является одним из крупнейших производителей молочной продукции в РФ, занимая шестое место по выручке в стране и первое в Воронежской области. Генеральным директором предприятия с 2013 года выступает Анатолий Лосев. Выручка в 2025 году составила 45,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд руб.
В мае «Ъ-Черноземье» писал, что «Молвест» планирует увеличить мощности выпуска сухих молочных ингредиентов на заводе в Калачеевском районе Воронежской области более чем вдвое. Объем инвестиций в этот проект составляет 10 млрд руб.