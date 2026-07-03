«Молвест» инвестирует 13 млрд рублей в расширение воронежского производства

По данным Rusprofile, основное юрлицо холдинга «Молвест» — ПАО «Молочный комбинат “Воронежский”» — работает с 1992 года и является одним из крупнейших производителей молочной продукции в РФ, занимая шестое место по выручке в стране и первое в Воронежской области. Генеральным директором предприятия с 2013 года выступает Анатолий Лосев. Выручка в 2025 году составила 45,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд руб.