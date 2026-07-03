Капитальный ремонт Нового театра кукол в Краснодаре завершен на 67%

Новый театр кукол входит в структуру Краснодарского творческого объединения «Премьера». На его масштабную реконструкцию в рамках национального проекта «Семья» и региональной госпрограммы «Развитие культуры» было направлено почти 60 миллионов рублей. Еще более 200 миллионов рублей на модернизацию любимого горожанами культурного учреждения дополнительно выделит муниципальный бюджет.