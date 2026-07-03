Продал и пошёл гулять: в Калининграде задержали мужчину, укравшего у сожительницы технику

Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастен сожитель заявительницы. По версии полиции, мужчина воспользовался отсутствием хозяйки, продал её технику, а вырученные деньги потратил в компании приятелей. Там его и задержали сотрудники правоохранительных органов. Известно, что ранее калининградец уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления.