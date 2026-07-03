Фэнтези, психология и флора Куршской косы: 6 книг, которыми калининградские авторы порадовали читателей в этом году

В книге о флоре Куршской косы упомянуто более трёхсот растений. Автор ведёт академически точный, но вместе с тем поэтически образный рассказ о флоре, о происхождении отдельных названий, а также о мифах и реальных исторических фактах. Название отсылает к литовской легенде о девушке-великанше Неринге, которая насыпала дюны, чтобы защитить рыбацкие селения от штормов.