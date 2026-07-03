В Пермском крае сотрудники МЧС спасли из огня семью с двумя детьми

3 июля в селе Карагай на улице Юбилейной развернулась спасательная операция. В одной из квартир на третьем этаже жилого дома произошло возгорание.
На место прибыли расчеты МЧС. Пожарные вошли в задымленное помещение, где находились люди. С помощью специальных спасательных устройств они вывели на свежий воздух четырех человек, среди которых были двое детей.
— Благодаря слаженным и профессиональным действиям, к счастью, никто не пострадал. Пожарным удалось быстро справиться с огнем. На месте работали 12 огнеборцев и 4 единицы техники. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров, — сообщили в краевом МЧС.
В настоящее время дознаватель устанавливает причину произошедшего.
Квартира выгорела полностью. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.