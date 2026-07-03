Аресты на имущество жильцов усложнили выкуп квартир в аварийном доме в Таганроге

— Продолжается процедура выкупа жилых помещений. Процесс идет, но мы столкнулись с юридическими трудностями: на многие помещения наложены обременения в виде арестов. Тем не менее работу с жителями продолжаем, каждый вопрос отрабатывается в индивидуальном порядке, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.