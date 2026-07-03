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Аресты на имущество жильцов усложнили выкуп квартир в аварийном доме в Таганроге

Дома в переулке 17-м Новом и на улице Греческой потребовали особых мер от властей Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге выкуп квартир аварийного дома в переулке 17-й Новый, 3 усложнили аресты на имущество. Об этом после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, в октябре 2024 года из-за угрозы обрушения в здании ввели режим ЧС, а жильцов эвакуировали.

— Продолжается процедура выкупа жилых помещений. Процесс идет, но мы столкнулись с юридическими трудностями: на многие помещения наложены обременения в виде арестов. Тем не менее работу с жителями продолжаем, каждый вопрос отрабатывается в индивидуальном порядке, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Также глава Таганрога сообщила о ситуации в домах на Греческой, 64 и 66, где зафиксировали обвально-осыпные процессы.

Для защиты от сползания грунта и разрушения территории заключили контракт на комплексное обследование. Потом должны составить проект противооползневых мероприятий. Затем планируются работы по предотвращению обрушения склона.

— Безопасность людей — главный приоритет, — подчеркнула Светлана Камбулова.

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