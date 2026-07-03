Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали атаку ВСУ на рынок в Токмаке терроризмом

Атака ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области — это чистый терроризм, направленный на запугивание мирных жителей России. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий подчеркнул: Киев целенаправленно выбирает самые беззащитные точки, чтобы спровоцировать мощный общественный резонанс и эмоциональный отклик. По его словам, Украина продолжает террористические атаки на РФ, пытаясь расшатать обстановку внутри страны. ВСУ прекрасно осознают, что гражданские объекты — наиболее уязвимая цель.

«Мы понимаем, что инфраструктурные объекты значительно тяжелее защитить, чем военные. Жилых домов гораздо больше. Видя безуспешность своих атак на фронте, ВСУ пытаются действовать именно таким образом. Это бесчеловечно. Это то, что мы сегодня называем терроризмом», — заявил депутат NEWS.ru.

Ранее Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по рынку в Токмаке. В результате атаки пять человек погибли, 18 пострадали. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты вместе с оперативными службами. Для атаки украинские военные использовали ударные беспилотники типа Baton.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше