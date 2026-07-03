В Госдуме назвали атаку ВСУ на рынок в Токмаке терроризмом

Парламентарий подчеркнул: Киев целенаправленно выбирает самые беззащитные точки, чтобы спровоцировать мощный общественный резонанс и эмоциональный отклик. По его словам, Украина продолжает террористические атаки на РФ, пытаясь расшатать обстановку внутри страны. ВСУ прекрасно осознают, что гражданские объекты — наиболее уязвимая цель.
«Мы понимаем, что инфраструктурные объекты значительно тяжелее защитить, чем военные. Жилых домов гораздо больше. Видя безуспешность своих атак на фронте, ВСУ пытаются действовать именно таким образом. Это бесчеловечно. Это то, что мы сегодня называем терроризмом», — заявил депутат NEWS.ru.
Ранее Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по рынку в Токмаке. В результате атаки пять человек погибли, 18 пострадали. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты вместе с оперативными службами. Для атаки украинские военные использовали ударные беспилотники типа Baton.