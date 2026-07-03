В Госдуме назвали атаку ВСУ на рынок в Токмаке терроризмом

Ранее Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по рынку в Токмаке. В результате атаки пять человек погибли, 18 пострадали. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты вместе с оперативными службами. Для атаки украинские военные использовали ударные беспилотники типа Baton.