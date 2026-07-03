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WSJ: главе Пентагона помешали анонсировать сенсационный план сокращения численности войск США в Европе

В мае министр обороны США Пит Хегсет собирался отправиться в Брюссель, чтобы сделать сенсационное заявление на встрече с высшим военным руководством НАТО, но этому не суждено было случиться, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Осведомленные источники рассказали газете, что Хегсет намеревался объявить о дополнительном сокращении американского военного присутствия в Европе, которое не ограничилось бы отменой переброски бронетанковой бригады в Польшу и выводом пехотной бригады из Румынии.

Однако помешали планам Хегсета госсекретарь США Марко Рубио, который также выступает советником Дональда Трампа по национальной безопасности, и другие высокопоставленные чиновники, пишет WSJ.

В результате в Брюсселе Хегсет ограничился лишь заявлением о том, что США проведут пересмотр численности своих войск в Европе, который может занять до шести месяцев.

Этот инцидент, по мнению WSJ, говорит о том, что администрация Трампа пока не определилась с темпами и масштабами возможного сокращения своих войск в Европе. Против планов сокращения выступили союзники и законодатели, в том числе некоторые ведущие республиканцы.

Они опасаются, что такой шаг Вашингтона «нанесет непоправимый ущерб альянсу и придаст смелости России».

Но перспектива дальнейшего сокращения американского военного контингента в Европе по-прежнему не исключена, утверждает газета. Хегсет и его главный политический советник Элбридж Колби особенно настойчиво добиваются этого. За годы работы в Пентагоне и за его пределами Колби, по сведениям WSJ, зарекомендовал себя как человек, умеющий расставлять приоритеты и выступающий за ограничение обязательств США за пределами Азии, чтобы высвободить ресурсы для противодействия Пекину.

Издание предполагает, что на саммите НАТО в Анкаре основное внимание будет уделяться численности американских войск в Европе и военным расходам союзников.

Газета напоминает, что в январе Пентагон опубликовал оборонную стратегию, согласно которой США сократят свое военное присутствие в Европе, чтобы сосредоточиться на западной части Тихого океана и Западном полушарии и переложить основную ответственность за оборону Европы на европейских союзников.

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