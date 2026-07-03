WSJ: главе Пентагона помешали анонсировать сенсационный план сокращения численности войск США в Европе

Осведомленные источники рассказали газете, что Хегсет намеревался объявить о дополнительном сокращении американского военного присутствия в Европе, которое не ограничилось бы отменой переброски бронетанковой бригады в Польшу и выводом пехотной бригады из Румынии.
Этот инцидент, по мнению WSJ, говорит о том, что администрация Трампа пока не определилась с темпами и масштабами возможного сокращения своих войск в Европе. Против планов сокращения выступили союзники и законодатели, в том числе некоторые ведущие республиканцы.
Но перспектива дальнейшего сокращения американского военного контингента в Европе по-прежнему не исключена, утверждает газета. Хегсет и его главный политический советник Элбридж Колби особенно настойчиво добиваются этого. За годы работы в Пентагоне и за его пределами Колби, по сведениям WSJ, зарекомендовал себя как человек, умеющий расставлять приоритеты и выступающий за ограничение обязательств США за пределами Азии, чтобы высвободить ресурсы для противодействия Пекину.
Газета напоминает, что в январе Пентагон опубликовал оборонную стратегию, согласно которой США сократят свое военное присутствие в Европе, чтобы сосредоточиться на западной части Тихого океана и Западном полушарии и переложить основную ответственность за оборону Европы на европейских союзников.