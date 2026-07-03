WSJ: главе Пентагона помешали анонсировать сенсационный план сокращения численности войск США в Европе

Но перспектива дальнейшего сокращения американского военного контингента в Европе по-прежнему не исключена, утверждает газета. Хегсет и его главный политический советник Элбридж Колби особенно настойчиво добиваются этого. За годы работы в Пентагоне и за его пределами Колби, по сведениям WSJ, зарекомендовал себя как человек, умеющий расставлять приоритеты и выступающий за ограничение обязательств США за пределами Азии, чтобы высвободить ресурсы для противодействия Пекину.