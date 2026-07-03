Для строительства метро «Сормовская» изъято 86% необходимых построек

Напомним, что договор с компанией «Моспроект-3» на продление метро в Сормове был подписан еще в 2022 году, и сейчас ведется подготовка для реализации этого масштабного проекта. Работы по строительству начнутся после того, как документы будут готовы и утверждены государственной экспертизой.