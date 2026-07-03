В Ладушкине водонапорную башню стилизуют под маяк

«Мы привлекли учеников нашей школы, провели художественный конкурс, — рассказал он. — Ребята подошли ответственно. Мы предполагаем стилизовать нашу водонапорную башню на улице Юбилейной под маяк. Объект находится рядом со школой, и мы попросили ребят сказать своё видение, как бы они хотели, чтобы башня выглядела. У каждого был свой интересный подход. Были весёлые рисунки. Собралась комиссия, выбрала, мы наградили детей и объявили благодарности».