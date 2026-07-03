В Красноярске отметили День речника

В Красноярске 3 июля на набережной прошёл масштабный праздник, посвящённый Дню работников морского и речного флота. В год 95-летия Енисейского речного пароходства — главного регионального логистического актива компании «Норникель» — мероприятие посетили сотни красноярцев.
В этом году День речника отметили на новой локации — на набережной сквера Энтузиастов в Кировском районе. Новое место выбрали неслучайно: общественное пространство находится между затоном судоремонтного центра и причалами речного порта. К тому же с многоярусной набережной всем гостям удобно наблюдать традиционный парад судов: кто-то разместился в тени на скамейках, другие вышли поближе к воде. В этом году в торжественную колонну выстроились теплоходы «Капитан Марусев», «Александр Матросов», «Степан Фомин», «Весьегонск» и «Николай Игнатюк» с двумя баржами. Их капитаны дали старт празднику гудками.
Красноярцев развлекали духовой оркестр и творческие коллективы, а также работали различные локации. На набережной можно было сделать кадры на память в фотозоне, научится семафорной азбуке и завязыванию морских узлов, познакомиться с портовой техникой и даже ударить в рынду — корабельный колокол.
Руководители предприятий речной отрасли и представителями органов власти поздравили всех со сцены.
«Сегодня наш праздник проходит с особым смыслом. В этом году Енисейскому пароходству — 95 лет. И мы впервые собрались здесь, на новом месте, рядом с нашими предприятиями — судоремонтным центром и речным портом. Пусть этот день станет новой главой нашей большой истории. Северная логистика держится не только на мощном флоте — она держится на людях. В наших предприятиях трудится более 3000 специалистов, которые понимают реку лучше, чем кто-либо. Более тридцати трудовых династий — это когда верность флоту передаётся по наследству. Особая гордость пароходства — наши ветераны. Те, кто прокладывал первые маршруты по Тунгускам и Енисею, кто своим трудом ковал надёжность северного завоза. Впереди, я уверен, новые горизонты, амбициозные задачи и большая работа. Поздравляю каждого, кто сегодня в строю, и кто пришёл разделить с нами этот день!», — сказал заместитель генерального директора «Норникель — Енисейское речное пароходство» по флоту Максим Вотин.
«Енисейский речной флот остается главной транспортной артерией для северных территорий Красноярского края. Ежегодно в период навигации суда доставляют сотни тысяч тонн грузов в отдаленные населенные пункты, где водный путь зачастую единственная возможность связать поселения с “большой землей”. Благодаря слаженной работе речников обеспечивается не только северный завоз, но и реализация крупных инвестиционных проектов, которые сегодня разворачиваются в арктической зоне края. При поддержке федерального Правительства и Губернатора края на севере строятся новые объекты, осваиваются месторождения, и в каждом из этих проектов участие речного флота критически важно. В этом году пароходство отмечает 95-летний юбилей — почти вековая история, за которой стоят тысячи рейсов, миллионы тонн грузов и надежность, проверенная временем», — обратился к речникам министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.
От «Норникеля» работников речной отрасли поздравил директор Красноярского представительства компании Сергей Ткаченко:
«У нас два повода для гордости — и День работников морского и речного флота, и 95-летие Енисейского речного пароходства. Для компании это ключевой транспортно-логистический актив, но значение предприятие не ограничивается корпоративными интересами. Енисей для Красноярского края — это сердце и душа. Речники были и остаются драйвером развития региона и красноярской Арктики».
Отметим, что празднование Дня работником морского и речного флота традиционно приходится на разгар навигации. Недавно Енисейское речное пароходство завершило сложнейший ее этап — в сжатые сроки выполнило экспедиционный завоз на Подкаменную и Нижнюю Тунгуски.