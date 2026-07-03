В Красноярске отметили День речника

«Сегодня наш праздник проходит с особым смыслом. В этом году Енисейскому пароходству — 95 лет. И мы впервые собрались здесь, на новом месте, рядом с нашими предприятиями — судоремонтным центром и речным портом. Пусть этот день станет новой главой нашей большой истории. Северная логистика держится не только на мощном флоте — она держится на людях. В наших предприятиях трудится более 3000 специалистов, которые понимают реку лучше, чем кто-либо. Более тридцати трудовых династий — это когда верность флоту передаётся по наследству. Особая гордость пароходства — наши ветераны. Те, кто прокладывал первые маршруты по Тунгускам и Енисею, кто своим трудом ковал надёжность северного завоза. Впереди, я уверен, новые горизонты, амбициозные задачи и большая работа. Поздравляю каждого, кто сегодня в строю, и кто пришёл разделить с нами этот день!», — сказал заместитель генерального директора «Норникель — Енисейское речное пароходство» по флоту Максим Вотин.