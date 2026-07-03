Как Нижегородская область добилась роста рождаемости

Нижегородская область заметно выделилась на фоне других регионов России из-за самого большого роста суммарного коэффициента рождаемости — важнейшего демографического индикатора. Такой результат стал возможен благодаря масштабной политике, которую начали реализовывать в регионе год назад. О том, как изменилась ситуация, рассказала Pravda-nn.ru.
Еще недавно динамика рождаемости в области, как и во всей стране, оставалась неутешительной — показатели год от года снижались. Перелом наступил в июле 2025 года, когда в области стартовала новая демографическая стратегия и был создан Институт демографического развития. Специалисты института детально изучили, какие факторы удерживают семьи от решения завести ребенка. Выяснилось, что препятствия у всех разные: одни остро ощущают нехватку финансов и стесненные жилищные условия, другие сталкиваются с дефицитом времени и поддержки, а кому-то не хватает чувства стабильности и уверенности в будущем.
Опираясь на эти данные, власти выстроили целостную систему помощи семьям. Она органично соединила региональную программу «Основа», ориентированную на цели нацпроекта «Семья», с дополнительными выплатами, цифровыми сервисами и федеральными мерами поддержки вроде услуг социальных нянь и проката детского оборудования. Важным символическим шагом стало появление в конце 2024 года новой профессиональной категории «родитель» и объявление периода с 2025 по 2030 год Пятилетием семьи.
Губернатор Глеб Никитин подчеркивает, что рождение ребенка должно быть осознанным, но не обременительным шагом — для этого семье нужны надежные точки опоры. Именно такую опору и создает регион, выстраивая сбалансированную поддержку и не копируя чужие шаблоны, а формируя собственный подход с учетом реальных запросов жителей.
Центральным элементом системы стал родительский основной доход «Основа»: в совокупности с федеральным маткапиталом он составляет не менее миллиона рублей на каждого рожденного или усыновленного ребенка. Такой масштаб поддержки не предлагает больше ни один субъект страны. При этом выплата не зависит от уровня дохода семьи и не влияет на назначение единого пособия.
Эффект от принятых мер проявился довольно быстро: в области стало больше семей, решающихся на второго и третьего ребенка, а промежуток между появлением первого и второго малыша заметно сократился. За цифрами стоят живые истории: например, семья Беловых из Борского района решились на второго ребенка, выбрав ежемесячные выплаты, которые в перспективе пойдут на ипотеку или покупку автомобиля. Многодетные семьи, такие как Поднозовы из Балахны, используют средства на расширение жилья и обустройство комфортного пространства для детей. А супруги Антоновы из Нижнего Новгорода с помощью выплат закрывают текущие потребности и одновременно формируют накопления на долгосрочные цели.
Помимо крупных выплат, каждая семья получает электронный сертификат «Подарок новорожденному» номиналом 20 тысяч рублей. Его можно потратить на детские товары от нижегородских производителей. В каталоге более 600 позиций: от подгузников и одежды до колясок и кроваток. За год такие сертификаты оформили уже более 17 тысяч семей, а региональные выплаты к 15 июня 2026 года получили 16 849 семей.
Поддержка в регионе выходит далеко за рамки финансовых инструментов. Особое внимание уделено помощи будущим мамам, в том числе тем, кто находится в сложной жизненной ситуации или рассматривает возможность аборта. Для этого работают портал «Сохрани.рф», горячая линия для записи к психологам и анонимный чат-бот. Результаты говорят сами за себя: за 2025 год число абортов снизилось на 31% по сравнению с предыдущим годом, а в феврале 2026 почти 28,5% женщин после консультации отказались от прерывания беременности.
Тем, кто мечтает о детях, но сталкивается с трудностями, регион предлагает бесплатную репродуктивную диспансеризацию и подготовку к ЭКО. Количество мест для проведения процедуры возросло до 3198: 2288 из них финансируются за счет федерального бюджета, а 910 за счет регионального. Благодаря этому в области полностью ликвидирована очередь на ЭКО.
Гибкость системы проявляется и в вариантах получения родительского дохода: семья может выбрать ежемесячную «зарплату родителя» на протяжении трех лет, единовременную выплату или их комбинацию. Так, за первого ребенка предусмотрено 10 тысяч рублей ежемесячно, за второго — на выбор: чуть более 22 тысяч рублей в месяц, либо смешанный формат выплат, за третьего и последующих — до 30 тысяч рублей в месяц или сразу миллион рублей. Эти средства разрешается направлять как на повседневные нужды, так и на крупные цели: покупку жилья, погашение ипотеки, приобретение автомобиля или образование детей.
Важную роль в системе поддержки играют и цифровые решения. «Калькулятор мер социальной поддержки» помогает семьям быстро сориентироваться в доступных льготах. В нем собрано 212 мер — федеральных, региональных и муниципальных. Мобильное приложение «Вау, родители!» создано для эмоциональной поддержки будущих мам, а «Семейный навигатор» подсказывает места для семейного отдыха.
Еще одним шагом к формированию комфортной среды для семей стал принятый в августе 2025 года закон о статусе «ответственного бизнеса». Его могут получить компании, которые поддерживают своих сотрудников при рождении детей: предоставляют дополнительные выплаты, возможность удаленной или гибридной работы, оплачиваемые выходные и льготное медицинское обслуживание.
По словам сенатора РФ Ольги Щетининой, многие нижегородские практики уже привлекают внимание на федеральном уровне. Сейчас по поручению губернатора ведется работа над «нижегородским стандартом семейной среды» — системой ориентиров, которая позволит учитывать интересы семьи при принятии решений в самых разных сферах.