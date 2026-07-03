Как Нижегородская область добилась роста рождаемости

Гибкость системы проявляется и в вариантах получения родительского дохода: семья может выбрать ежемесячную «зарплату родителя» на протяжении трех лет, единовременную выплату или их комбинацию. Так, за первого ребенка предусмотрено 10 тысяч рублей ежемесячно, за второго — на выбор: чуть более 22 тысяч рублей в месяц, либо смешанный формат выплат, за третьего и последующих — до 30 тысяч рублей в месяц или сразу миллион рублей. Эти средства разрешается направлять как на повседневные нужды, так и на крупные цели: покупку жилья, погашение ипотеки, приобретение автомобиля или образование детей.