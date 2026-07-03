Водитель катера, сбивший ребенка в Воронеже, скрывался у знакомого

В транспортной полиции сообщили, что полицейские задержали мужчину, управлявшего катером — им оказался ранее судимый 45-летний житель Воронежа. По показаниям свидетелей, в день происшествия мужчина пил алкоголь в компании друзей. Кроме того, водитель катера скрылся с места происшествия, не попытавшись спасти ребенка.