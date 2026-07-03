Водитель катера, сбивший ребенка в Воронеже, скрывался у знакомого

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мужчина, насмерть сбивший на катере 11-летнего ребенка на водохранилище в Воронеже, скрывался у своего знакомого после случившегося, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Ранее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что ребенок погиб в результате наезда на него катера в Воронежском водохранилище, возбуждено уголовное дело.
В транспортной полиции сообщили, что полицейские задержали мужчину, управлявшего катером — им оказался ранее судимый 45-летний житель Воронежа. По показаниям свидетелей, в день происшествия мужчина пил алкоголь в компании друзей. Кроме того, водитель катера скрылся с места происшествия, не попытавшись спасти ребенка.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения уголовного розыска Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте установлено, что злоумышленник после случившегося не появлялся по месту жительства и скрывался у своего знакомого», — говорится в сообщении.