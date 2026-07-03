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Многоэтажный дом поврежден в Белгороде после взрыва беспилотника ВСУ

В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в дерево вблизи многоквартирного дома, после чего произошла детонация дрона. Пострадавших нет. Осколками частично разрушено остекление балконов в трех квартирах. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Источник: Коммерсантъ

В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в дерево вблизи многоквартирного дома, после чего произошла детонация дрона. Пострадавших нет. Осколками частично разрушено остекление балконов в трех квартирах. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«На месте уже работают оперативные и аварийные службы, специалисты управ проводят поквартирный обход», — рассказал господин Демидов.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области 3 июля пострадали шесть мирных жителей — четверо мужчин и две женщины. Беспилотники атаковали автомобили, дома, административные здания и коммерческие объекты.

Позже появилась информация регионального оперативного штаба, что есть еще двое пострадавших. В Шебекинском округе, в поселке, Поляна беспилотник сдетонировал на предприятии. Мужчина получил осколочные ранения спины и ноги, у женщины диагностировали множественные осколочные ранения живота и ног. На месте атаки повреждения получили административное здание и автомобиль.