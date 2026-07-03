Многоэтажный дом поврежден в Белгороде после взрыва беспилотника ВСУ

Позже появилась информация регионального оперативного штаба, что есть еще двое пострадавших. В Шебекинском округе, в поселке, Поляна беспилотник сдетонировал на предприятии. Мужчина получил осколочные ранения спины и ноги, у женщины диагностировали множественные осколочные ранения живота и ног. На месте атаки повреждения получили административное здание и автомобиль.