В Красноярском крае изъяли никотиновую продукцию на 1,3 млн рублей

По данным полиции, в одной из торговых точек продавали табачные и никотинсодержащие изделия с поддельной маркировкой. Во время проверки правоохранители изъяли 108 электронных сигарет, 156 единиц ароматической жидкости, 76 упаковок снюса и 8 отдельных пластин для рассасывания. Вся продукция была без обязательной маркировки. Общая стоимость изъятого составила более 1,3 млн рублей.