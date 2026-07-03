Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае изъяли никотиновую продукцию на 1,3 млн рублей

В Сосновоборске полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию табачной и никотинсодержащей продукции.

В Сосновоборске полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, в одной из торговых точек продавали табачные и никотинсодержащие изделия с поддельной маркировкой. Во время проверки правоохранители изъяли 108 электронных сигарет, 156 единиц ароматической жидкости, 76 упаковок снюса и 8 отдельных пластин для рассасывания. Вся продукция была без обязательной маркировки. Общая стоимость изъятого составила более 1,3 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о продаже товаров без маркировки. Максимальное наказание по этой статье, до 6 лет лишения свободы.