За рамками технологий: в Ростове обсуждают новый подход к подготовке инженеров

Он также обратил внимание на необходимость пересмотра роли университетов: «Не надо видеть инженерную школу исключительно как кадровое агентство. Это традиционный взгляд, сложившийся исторически. Но если крупные компании посмотрят на университет как на реального партнера и разработчика, они только выиграют. Потому что университет может экспериментировать там, где производство на это не пойдет».