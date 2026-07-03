За рамками технологий: в Ростове обсуждают новый подход к подготовке инженеров

В первых числах июля в Донском государственном техническом университете проходит IV форум «Инженеры решают». Ежегодная площадка, объединившая более 250 участников из 40 университетов и 30 компаний со всей страны, в этом году вышла за пределы сугубо технологической повестки. Главный вопрос, который обсуждают эксперты, — как инженерное образование должно меняться, чтобы отвечать на вызовы времени, где технологии переплетаются с биологией, искусственным интеллектом и даже гуманитарными науками.
Открывая форум, ректор ДГТУ Бесарион Месхи подчеркнул, что университет сегодня то пространство, где рождаются технологические команды и формируются связи между образованием, разработками и индустрией.
«Нам важно, чтобы форум был площадкой для совместного обсуждения этих изменений и обмена практиками между университетами и компаниями», — отметил он.
Ключевой акцент на форуме сделал директор Института общественных стратегий Школы управления «Сколково» Андрей Волков. В своем установочном докладе «От исследовательского к технологическому университету: новая роль инженерного образования» он заявил, что современная инженерия вышла на принципиально новые рубежи.
«Это не только машины и механизмы, но и биотехнологии, искусственный интеллект, физические устройства, работающие на основе ИИ. Всего этого не было ни 10, ни 15, ни 20 лет назад. Инженерия подошла к этим рубежам — и в мире, и у нас», — пояснил Волков.
Он также обратил внимание на необходимость пересмотра роли университетов: «Не надо видеть инженерную школу исключительно как кадровое агентство. Это традиционный взгляд, сложившийся исторически. Но если крупные компании посмотрят на университет как на реального партнера и разработчика, они только выиграют. Потому что университет может экспериментировать там, где производство на это не пойдет».
Эксперты собрались обсудить будущее инженерного образования Фото: ДГТУ.
Особый интерес вызвала дискуссия о балансе инженерных и гуманитарных дисциплин. Ректор УрФУ Илья Обабков, подписавший на форуме соглашение о сотрудничестве с ДГТУ, отметил, что форум выходит далеко за рамки сугубо инженерной повестки.
«Технологическое лидерство на одних инженерах не построить — нужно собирать цепочки целиком. И гуманитарии здесь нужны: надо разговаривать, понимать, куда в конечном счете приземляются инженерные проекты — в людей. Очень важно, что форум не только про инженеров, а гораздо шире», — сказал он.
ДГТУ и УрФУ договорились о развитии совместных проектов в сфере инженерного образования и обмене образовательными практиками. Кроме того, подписано соглашение с региональным банком о создании лаборатории подготовки кадров в сфере искусственного интеллекта. Ее запуск запланирован на осень 2026 года.
В программе форума также панельные дискуссии по трекам «Университетское ядро», «Продуктовый подход», «Цифровизация в образовании», круглый стол о практике «Обучение служением», постерная сессия и защита студенческих проектов в формате «Стартап как диплом». На специальной площадке «Ставка на продукт» студенческие команды из ДГТУ, ЮФУ и НИЯУ МИФИ представляют свои разработки и получают обратную связь от экспертов.
Как отметил Андрей Волков, обмен опытом — в том числе ошибками — критически важен для развития отрасли: «Без обмена этой точкой зрения мы становимся беднее. Поэтому форум по своему смыслу чрезвычайно важен. И особенно ценно, когда он происходит в неформальной атмосфере, когда можно поделиться своими взлетами и падениями».