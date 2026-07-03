От погони до проверки: как в Петербурге ловят нетрезвых водителей

Во время дежурства корреспондент посетила инструктаж перед сменой, побывала на нескольких постах в центре города и отправилась в рейд во Всеволожский район Ленобласти. Инспекторы рассказали, что опытные сотрудники нередко распознают нетрезвых водителей еще до остановки автомобиля — по манере движения, резким перестроениям, поведению за рулем и реакции на патрульные машины.