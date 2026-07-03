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От погони до проверки: как в Петербурге ловят нетрезвых водителей

Сегодня Госавтоинспекция России отмечает 90-летие со дня образования. В честь юбилея журналист «МК в Питере» Камилла Латыпова вместе с сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС вышла в ночной рейд «Нетрезвый водитель» и увидела, как инспекторы обеспечивают безопасность на дорогах Петербурга и Ленинградской области.

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Во время дежурства корреспондент посетила инструктаж перед сменой, побывала на нескольких постах в центре города и отправилась в рейд во Всеволожский район Ленобласти. Инспекторы рассказали, что опытные сотрудники нередко распознают нетрезвых водителей еще до остановки автомобиля — по манере движения, резким перестроениям, поведению за рулем и реакции на патрульные машины.

Одним из самых запоминающихся эпизодов, по словам журналиста, стала остановка девушки за рулем Kia. У нее были явные признаки опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование она отказалась. Машину эвакуировали на спецстоянку, а дальнейшую судьбу автомобилистки теперь определит суд.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, главная задача подобных рейдов — не наказание, а предотвращение трагедий. Только за прошлый год в Петербурге и Ленинградской области выявили более 7,1 тысячи водителей с признаками опьянения, причем свыше 6,5 тысячи отказались проходить медосвидетельствование. За первые пять месяцев 2026 года инспекторы выявили более 2,7 тысячи таких нарушителей.