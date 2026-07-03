Заработала новая ж/д остановка «Елизаветинская» на Сельме

«Платформа представляет из себя модульную конструкцию, оборудованную навесом, двумя лестницами и пандусами. Она рассчитана на 5 вагонов “Ласточки”. Железнодорожники также позаботились об освещении и видеонаблюдении. Мы, в свою очередь, за счет местного бюджета привели в порядок прилегающую к станции городскую территорию: замостили тропинки, установили скамейки и фонари, высадили деревья», — говорится в сообщении.