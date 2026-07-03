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Заработала новая ж/д остановка «Елизаветинская» на Сельме

Останавливаться на улице Елизаветинской будут не все поезда.

В Калининграде открылась и заработала новая ж/д платформа на Сельме. Называется остановочный пункт «Елизаветинская», находится он между остановкой на улице Челнокова (экс-Сельма) и Чкаловском. Корректировки в расписание уже внесены. С полным расписанием можно ознакомиться тут.

Отметим, останавливаться на Елизаветинской будут не все «Ласточки». Так, экспрессы будут ее проезжать без остановки.

О нововведении говорится в телеграм-канале главы городской администрации Елены Дятловой.

«Платформа представляет из себя модульную конструкцию, оборудованную навесом, двумя лестницами и пандусами. Она рассчитана на 5 вагонов “Ласточки”. Железнодорожники также позаботились об освещении и видеонаблюдении. Мы, в свою очередь, за счет местного бюджета привели в порядок прилегающую к станции городскую территорию: замостили тропинки, установили скамейки и фонари, высадили деревья», — говорится в сообщении.

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