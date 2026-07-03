Ветеринар предупредила, что животные могут отравиться средством от комаров

По словам ветеринара, наиболее опасны аэрозольные инсектициды, спирали, жидкости и пластины для фумигаторов с пиретроидами, а также концентрированные репелленты с резким запахом. Даже небольшое количество таких веществ может вызвать серьезную интоксикацию, особенно если средство используется в закрытом помещении без проветривания, предупредила Фроленко.