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Ветеринар предупредила, что животные могут отравиться средством от комаров

Фроленко: кошки и собаки могут получить отравление из-за средств от комаров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Кошки и собаки могут получить отравление из-за средств от комаров, так как они не только вдыхают пары, но и слизывают токсины с шерсти, сообщила ветврач компании — производителя натуральных рационов Superpet Елена Фроленко.

«Животные гораздо чувствительнее к химическим веществам, чем люди. Кошки и собаки вдыхают пары репеллентов, контактируют с ними через кожу и шерсть, а затем дополнительно получают дозу токсинов, когда вылизываются», — сказала Фроленко «Газете.Ru».

По словам ветеринара, наиболее опасны аэрозольные инсектициды, спирали, жидкости и пластины для фумигаторов с пиретроидами, а также концентрированные репелленты с резким запахом. Даже небольшое количество таких веществ может вызвать серьезную интоксикацию, особенно если средство используется в закрытом помещении без проветривания, предупредила Фроленко.

«Нельзя распылять репелленты в комнате, где находится питомец. Во время обработки животных нужно выводить из помещения, а затем обязательно проветривать квартиру», — отметила ветеринар.

В качестве безопасной альтернативы Фроленко рекомендует москитные сетки, механические ловушки и средства с пометкой pet friendly. Однако кошек нельзя оставлять с москитными сетками на окнах — они могут выпасть, лучше установить специальные защитные сетки «антикошки», заключила специалист.