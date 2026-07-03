Соцконтракт помог экскурсоводу из Арзамаса открыть бизнес

Анастасия Белоцерковская из Арзамаса открыла собственное дело по проведению экскурсий при поддержке социального контракта, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. После профессиональной переподготовки по программе «Экскурсовод (гид)» женщина подготовила бизнес‑план и в феврале 2026 года заключила соцконтракт с Управлением социальной защиты населения по месту жительства. Государственная поддержка в размере 350 тысяч рублей позволила ей закупить профильное оборудование: 30 радиогидов, зарядное устройство, специальную сумку, комплекты одноразовых наушников, портативный проектор и экран, ноутбук, принтер, планшет, фотоаппарат, громкоговоритель и внешний жёсткий диск — всё необходимое для организации экскурсий по Арзамасу.
Благодаря комплекту Анастасия начала формировать группы и проводить экскурсии как в коммерческом формате, так и в рамках волонтёрских проектов. Этим летом она участвует в программе социального туризма «Открывая город заново», которая помогает маломобильным и находящимся на надомном обслуживании пожилым людям увидеть достопримечательности родного города в комфортных условиях. Участие в таких инициативах усиливает социальную значимость её работы и расширяет аудиторию.
Предпринимательница подчёркивает, что соцконтракт стал решающим фактором для старта бизнеса и развития профессиональных навыков; она планирует продолжать повышать квалификацию и развивать направления экскурсионных услуг. Министерство туризма и промыслов Нижегородской области отмечает, что вложения в образование и поддержку специалистов повышают конкурентоспособность туристской отрасли региона и способствуют удержанию кадров.
В министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области напомнили, что социальный контракт предоставляется малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной правительством области. Решение о заключении контракта принимается комиссионно; сегодня в регионе можно заключать контракты для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства, содействия в трудоустройстве и в связи с трудной жизненной ситуацией. В 2026 году введён отдельный вид контракта для демобилизованных ветеранов боевых действий — им и их семьям предоставляется поддержка без учёта дохода.
Для заключения соцконтракта необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства (адреса и телефоны доступны на портале министерства), либо подать заявление дистанционно через «Госуслуги». Подробнее о механизме можно узнать в разделе ведомства.
Напомним, национальный проект «Семья» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Он включает семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».