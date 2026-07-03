Соцконтракт помог экскурсоводу из Арзамаса открыть бизнес

В министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области напомнили, что социальный контракт предоставляется малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной правительством области. Решение о заключении контракта принимается комиссионно; сегодня в регионе можно заключать контракты для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства, содействия в трудоустройстве и в связи с трудной жизненной ситуацией. В 2026 году введён отдельный вид контракта для демобилизованных ветеранов боевых действий — им и их семьям предоставляется поддержка без учёта дохода.