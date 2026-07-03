Кто и как сегодня отдыхает на главных курортах Крыма

И, не успев опомниться, пассажиры уже с ветерком отъезжают на их «пиратском» Мерседесе. Я беру билеты в кассе. Они не подорожали: до Алушты 300 с копейками, до Ялты — почти 700. Рейсов много, и через полчаса я уже в дороге. Алушта с первых минут поражает немноголюдной набережной. Во всем остальном признаки опасности невооруженным глазом и не видны. Работают магазины, распахнуты двери кафешек, в овощной лавке толпится народ. Захожу полюбопытствовать, цены даже ниже, чем в Симферополе: черешня 150 рублей за килограмм, молодая кукуруза — 35 рублей початок.