Четыре школы Волгограда выиграли гранты на 4,2 млн рублей

Денежные премии достались школе № 6 Центрального района Волгограда. Их проект называется «Космическая траектория: навигатор будущего». Гимназия № 17 Ворошиловского района выиграла с проектом «Вместе сильнее: спорт, семья и школа». Школа № 128 Дзержинского района получит грант на «Семейные рифмы: от стихов к песням». Кроме того, второй год подряд в число победителей вошла камышинская школа № 12 имени Героя России Александра Колгатина.