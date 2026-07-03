Суд в Ростове вынес приговор за подготовку теракта в Ессентуках

По материалам дела, в мае 2024 года подсудимый, находясь в Ставропольском крае, записал присягу на верность международной террористической организации ИГ (признана террористической и запрещена на территории РФ). В июле мужчина приобрел компоненты для изготовления взрывчатки и перенес их в арендованный гараж, где хранил до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов. Затем Мирмуродзода провел разведку предполагаемого места теракта — автовокзала в Ессентуках — и направил видеозапись участнику террористической организации.