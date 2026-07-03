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В Перми трамваи № 2, № 11 и № 12 вернутся к привычным маршрутам 6 июля

В движение общественного транспорта будут внесены и другие корректировки.

Движение трамваев № 2, № 11 и № 12 в Индустриальном районе Перми вернётся к привычным маршрутам, сообщает городской департамент транспорта.

Трамвайный маршрут № 2 будет следовать от Осенцов до Стахановского кольца. Маршруты № 11 и № 12 будут следовать до конечной остановки «Школа № 107». Возвращение на привычные маршруты движения объяснили завершением работ на энергоинфраструктуре.

Также с 6 июля в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Куйбышева будет скорректировано движение автобусов № 27 и № 50. Будет изменено время отправления автобусов в течение дня.

На компенсационном маршруте № 72 вводятся отдельные рейсы на наиболее востребованном участке между остановками «Улица Анвара Гатауллина» и «Город трудовой доблести».

«Это позволит части автобусов быстрее оборачиваться, чтобы уменьшить время ожидания», — пояснили в пермском департаменте транспорта.

Напомним, В Перми ведут капремонт дорог и строят новый проезд к «Пермским медведям».