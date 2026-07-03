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Нововоронежская АЭС перевыполнила задание ФАС в первой половине 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 года Нововоронежская атомная электростанция (НВ АЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом») выработала свыше 15 млрд кВт·ч электроэнергии, при этом перевыполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы на 1,58%. Станция выдала дополнительные 237,9 млн кВт·ч в единую энергосистему России. Об этом рассказали в управлении коммуникаций НВ АЭС.

Источник: Коммерсантъ

За первые шесть месяцев 2026 года Нововоронежская атомная электростанция (НВ АЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом») выработала свыше 15 млрд кВт·ч электроэнергии, при этом перевыполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы на 1,58%. Станция выдала дополнительные 237,9 млн кВт·ч в единую энергосистему России. Об этом рассказали в управлении коммуникаций НВ АЭС.

По данным предприятия, на результат, среди прочих факторов, повлияло сокращение сроков ремонтов. В частности, в 2026 году НВ АЭС на пять суток раньше запланированного срока завершила планово-предупредительный ремонт (ППР) энергоблока № 4 при соблюдении стандартов и требований безопасности.

Сейчас все энергоблоки НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку 3 203 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий их безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

В середине мая «Ъ-Черноземье» рассказывал, что по итогам 2025 года Нововоронежская атомная электростанция сработала с выручкой в 117,2 млрд руб. Рост показателя составил более 22% к уровню 2024-го. Также НВ АЭС увеличила до порядка 8,7 млрд руб. налоговые платежи в бюджеты разных уровней.