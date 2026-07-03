Нововоронежская АЭС перевыполнила задание ФАС в первой половине 2026 года

Сейчас все энергоблоки НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку 3 203 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий их безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.