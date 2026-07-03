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Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Нижегородской области

По результатам лабораторных исследований безопасными для купания признаны 10 водоемов.

Источник: Нижегородская правда

10 водоемов признаны безопасными для купания в Нижегородской области. Актуальным списком по состоянию на 3 июля поделились в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований безопасными для купания признаны:

озера в парке культуры и отдыха второй очереди на проспекте Молодежном и улице Смирнова в Автозаводском районе;

оба пляжа на Силикатном озере в Ленинском районе;

два пляжа на Сортировочном озере — на улице Архангельской и в Березовой роще (Канавинский район);

пруд «408 км» и река Теша в Арзамасе;

озеро у Крутой горы в Богородске;

Юрасовское озеро на Бору;

река Белая в Городце;

все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.

В ведомстве отметили, что мониторинг качества воды продолжается, ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о самых интересных событиях этого уикенда, 4−5 июля.

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