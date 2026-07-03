Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Нижегородской области

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Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу

Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.