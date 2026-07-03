Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы Нижегородской области

10 водоемов признаны безопасными для купания в Нижегородской области. Актуальным списком по состоянию на 3 июля поделились в региональном Управлении Роспотребнадзора.
По результатам лабораторных исследований безопасными для купания признаны:
озера в парке культуры и отдыха второй очереди на проспекте Молодежном и улице Смирнова в Автозаводском районе;
оба пляжа на Силикатном озере в Ленинском районе;
два пляжа на Сортировочном озере — на улице Архангельской и в Березовой роще (Канавинский район);
пруд «408 км» и река Теша в Арзамасе;
озеро у Крутой горы в Богородске;
Юрасовское озеро на Бору;
река Белая в Городце;
все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.
В ведомстве отметили, что мониторинг качества воды продолжается, ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о самых интересных событиях этого уикенда, 4−5 июля.