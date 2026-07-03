Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кресты» закроют на реконструкцию в сентябре

Исторический комплекс бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге закроют для посетителей в сентябре. После этого начнется подготовка к редевелопменту, в рамках которого территорию планируют превратить в общественное пространство.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщил новый собственник комплекса — группа компаний «КВС», за последний год для объекта подготовили концепцию развития, провели необходимые исследования и экспертизы. Кроме того, ансамбль получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

На территории планируют открыть музей, гостиницу, гастрономические и культурные площадки, а также образовательные пространства. Историческое название «Кресты» при этом сохранят.

Комплекс «Кресты» был построен в 1892 году. В этом году ему исполнилось 134 года. После завершения подготовительных работ инвестор приступит к следующему этапу — редевелопменту исторического ансамбля.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», отели в «Крестах» могут стать крупнейшим тюремным редевелопментом в мире.