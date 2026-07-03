У стадиона «Авангард» в Красноярске временно запретят парковку

С 18:00 4 июля до 21:00 5 июля у стадиона «Авангард» в Красноярске запретят парковку. В администрации города сообщили, что ограничения связаны с проведением матча 8-го тура Чемпионата России по регби.
Машину нельзя будет оставить на этих участках:
— на улице Гастелло от Котовского до переулка Маяковского;
— по нечетной стороне Котовского от Щорса до Гастелло;
— по четной стороне Маяковского от Гастелло до Щорса.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
Ранее мы писали, что в Красноярске набережная у Октябрьского моста на правом берегу станет длиннее на полкилометра. Уже через месяц здесь должны появиться смотровые балконы и деревянный настил.