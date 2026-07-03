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У стадиона «Авангард» в Красноярске временно запретят парковку

Ограничения введут из-за проведения регбийного матча.

Источник: Комсомольская правда

С 18:00 4 июля до 21:00 5 июля у стадиона «Авангард» в Красноярске запретят парковку. В администрации города сообщили, что ограничения связаны с проведением матча 8-го тура Чемпионата России по регби.

Машину нельзя будет оставить на этих участках:

— на улице Гастелло от Котовского до переулка Маяковского;

— по нечетной стороне Котовского от Щорса до Гастелло;

— по четной стороне Маяковского от Гастелло до Щорса.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Ранее мы писали, что в Красноярске набережная у Октябрьского моста на правом берегу станет длиннее на полкилометра. Уже через месяц здесь должны появиться смотровые балконы и деревянный настил.