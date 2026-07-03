С начала года в Калининградскую область завезли более 560 тонн свежей капусты из-за границы

Основным поставщиком свежей белокочанной капусты в Калининградскую область стала Сербия — оттуда привезли 516 тонн. Всего завезено более 560 тонн.
Как рассказали в областном Россельхознадзоре, также завезли 22 тонны краснокочанной и цветной капусты из Турции и 26 тонн капусты разных видов из Узбекистана.
Партии, свободные от карантинных объектов, были допущены к ввозу в регион.
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