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С начала года в Калининградскую область завезли более 560 тонн свежей капусты из-за границы

Кочаны везли из Сербии, Турции и Узбекистана.

Источник: Комсомольская правда

Основным поставщиком свежей белокочанной капусты в Калининградскую область стала Сербия — оттуда привезли 516 тонн. Всего завезено более 560 тонн.

Как рассказали в областном Россельхознадзоре, также завезли 22 тонны краснокочанной и цветной капусты из Турции и 26 тонн капусты разных видов из Узбекистана.

Партии, свободные от карантинных объектов, были допущены к ввозу в регион.

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